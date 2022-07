Hoe komt Harry Styles aan zijn sterrenstatus?

Harry Styles wordt in eigen land vaak gezien als nieuwe Mick Jagger. Hoe komt hij aan die status?

Styles (28) is wat Robbie Williams was bij Take That: dat ene lid van een boyband die in z’n eentje genoeg sterrenstof verspreidt om de roem van de groep te verlengen. Die wedergeboorte als solo-artiest is een in de pop vrijwel onmogelijke transformatie. Eentje ook die bij One Direction (in 2014 populair genoeg voor een volle Johan Cruijff Arena) ook voor vier achterblijvers zorgde. Styles heeft de uitstraling (androgyn en macho tegelijkertijd) en de muzikaliteit om het nieuwe Britse popicoon van de komende decennia te zijn.