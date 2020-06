Hoe is het nu met...? Sabrina van de hit Boys

Iedereen van boven de 40 herinnert zich Sabrina, dat kan niet missen. In 1987 en 1988 scoorde de Italiaanse Sabrina Salerno een wereldhit met het discodeuntje Boys (Summertime Love), maar het was niet de muziek waarom ze werd herinnerd. De bijbehorende clip deed het ’m, opgenomen in het zwembad van het nog altijd bestaande hotel Florida in Jeselo, op een uurtje rijden van Venetië. In een witte bikini, met een XL-cocktail in de hand, zong de destijds 19-jarige Italiaanse je vanuit het zwembad toe. Dat ze in slowmotion een paar keer haar boezem terugduwde in haar bikini droeg bij aan haar populariteit.