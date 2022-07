Hoe is het nu met...? Ollolai-winnaars Marije en Ovan

Ze hebben niet de intentie terug te keren naar Nederland. De levensdroom van de Utrechtse Ovan en Marije in één zin samengevat. Het ontwerpersduo werd ooit stapelverliefd op la dolce vita, het relaxte leven onder de Italiaanse zon. Hoewel, relaxt? De twee werken keihard, ook nu ze sinds kort zijn neergestreken in het Toscaanse Lucca. Opvallend: die stad telt bijna 90.000 inwoners. Een miljoenenstad vergeleken bij het dorpje Ollolai, dat volgens de laatste telling uitkomt op nog geen 1.500 zielen.



Dertigers Ovan en Marije - hij herkenbaar door zijn zwarte krullen, zij door haar lange, stijle, gitzwarte haar - durfden het vier jaar geleden aan een leven op te bouwen in het Sardijnse gehucht. Ze kochten voor 1 euro een bouwval en deden een dappere poging dat op te knappen in de hoop in Ollolai te mogen blijven. Ovan en Marije namen het op tegen vier andere stellen en wonnen de hoofdprijs van 20.000 euro, voor de oprichting van hun modelabel Amkina in combinatie met een bed & breakfast. Toen er geen einde leek te komen aan de ingewikkelde en vooral langzame regelgeving, emigreerden ze eind 2019 noodgedwongen terug naar Nederland. Ze kwamen in het Friese Heerenveen terecht, wat niet gek leek gezien Marijes Friese roots. Maar Italië ging niet uit het hoofd en het hart. ,,Als je eenmaal van het Italiaanse leven hebt geproefd, dan wil je niet snel weer terug naar Nederland. Althans, wij niet’’, vertelt Marije vanuit Lucca, waar de thermometer 's ochtends al 31 graden aantikt. ,,Qua design en mode, en met name vakwerk gebeurt er veel meer in Italië. We zijn momenteel bezig met het naaien van nieuwe stukken’’, legt ze uit. Zij en haar geliefde vergaapten zich pas nog om al het moois op de modebeurs Pitti Uomo in Florence.