Hoe is het nu met...? Lorelai uit Gilmore Girls

Lorelai, Rory, Dean, Sookie en Luke: wie keek er niet traditiegetrouw op Net5 naar de perikelen die de personages in het kleine stadje Stars Hollow in Gilmore Girls meemaakten? De serie was in 2000 voor het eerst op de buis te zien, werd een doorslaand succes, maar in 2007 kwam er toch echt een einde aan de populaire reeks. Een flinke tegenvaller voor fans van Gilmore Girls; zij moesten het voortaan doen zonder de koffieverslaving, razendsnelle dialogen, iconische uitspraken, moeder-dochterruzies en liefdesavonturen van Lorelai Gilmore (Lauren Graham) en haar tienerdochter Rory.



Hoewel het er aanvankelijk op leek dat een vervolg op Gilmore Girls zou uitblijven, verscheen in 2016 Gilmore Girls: A Year in the Life op Netflix. Fans stonden te popelen, maar de nieuwe afleveringen bleken bij veel liefhebbers flink tegen te vallen. Ja, de serie kreeg het einde die het verdient, maar de chemie onder de acteurs leek na al die jaren toch een beetje te zijn verdwenen. Gilmore Girls: A Year in the Life bestond echter maar uit vier afleveringen, wat betekende dat fans het daarna toch écht definitief zonder Lorelai en Rory moesten doen.