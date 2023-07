Hoe is het nu met...? Fast Car-zangeres Tracy Chapman

Belasting­ad­vi­seur van Linda de Mol en Afrojack aange­klaagd in New York

De Nederlandse belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘de fiscalist van de sterren’, is in New York aangeklaagd voor het maken van plannen om meer dan 100 miljoen dollar voor de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te verbergen. Dat heeft het bureau van de aanklager in New York vrijdag bekendgemaakt.