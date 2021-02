Hoe is het nu met...? Ben Saunders

Precies een jaar geleden hadden we Ben Saunders, de allereerste winnaar van de populaire talentenjacht The Voice of Holland, ook aan de telefoon. Zijn hectische leven was na zijn plotse bekendheid in 2011 in rustiger vaarwater gekomen. Hoofdreden was zijn vriendin Janita, met wie hij van Hoorn naar Arnhem was verhuisd. Met haar kreeg hij zoon Benji, die inmiddels 3 jaar oud is. Bij het gezin horen ook dochters Nikia en Stacey, die ze uit eerdere relaties kregen.