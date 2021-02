Hoe is het nu met...? Beckhams vlam Rebecca Loos

Rebecca Loos’ showbizzcarrière maakte een vliegende start met de bekendmaking van de heimelijke affaire die ze in 2003 had met David Beckham, voor wie ze als personal assistent werkte. Voor een flinke geldsom bracht ze de pikante details erover naar buiten. Daarna ging ze uit de kleren voor Playboy, was ze te zien in realityshows als Temptation Island - in een rol als verleider, hoe kan het ook anders -, presenteerde ze korte tijd Shownieuws en was ze een graag geziene gast bij Londense premières.