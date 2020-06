Hoe hitmachine Shaggy (51) dankzij TikTok weer helemaal terug is

Mr. Boombastic zong Shaggy in 1995 al. Nu, 25 jaar later, is hij dankzij de jeugd weer helemaal terug. Op iTunes staat zijn nummer Banana op nummer 1. Dat betekent dat de inmiddels 51-jarige Shaggy, die eind jaren 90 al aan stoppen dacht, nu in vier decennia de hitlijsten weet te veroveren.

Jaren 90

Met een cover van Oh Carolina werd Shaggy bekend bij het grote publiek. Maar echt groot werd de van oorsprong Jamaicaanse zanger pas toen hij Mr. Boombastic uitbracht. Het nummer zat in een reclame van Levi's en het bracht hem over de hele wereld hoog in de hitlijsten. Hoe groot het succes ook was, daarna besloot Orville Richard Burrell, zoals hij echt heet, de microfoon aan de wilgen te hangen. De oorlogsveteraan, die nog meegevochten heeft tijdens de Golfoorlog in Irak, leek een korte carrière te krijgen.

Jaren 00

Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en in 2000 maakte Shaggy zijn comeback. Hij bracht het album Hot Shot uit en dat wordt platina. Nummer 1-hits rijgt hij aan elkaar. It wasn't me, een uitdagend nummer over vreemdgaan, bezet zeven weken de hoogste positie van de Top 40. En een paar weken later staat ook Angel hetzelfde aantal weken op nummer 1. Het resulteert in een samenwerking met Sacha Baron Cohen (onder meer bekend als Borat), die op dat moment furore maakt als het typetje Ali G. En later volgt ook nog de megahit Hey Sexy Lady. Shaggy is zoals zijn albumtitel al doet verraden een hotshot.

Maar daarna wordt het stil rond de hitsensatie. Hij brengt nog wel nieuwe muziek uit, maar de hitlijsten bereiken doet het niet meer. In Nederland duikt hij nog even op als vip-verleider in Temptation Island, een rol die ook bijvoorbeeld Rebecca Loos vervult, maar daar lijkt het bij te blijven.

Jaren ‘10

In 2014 was Shaggy kortstondig terug. Hij scoorde een Dancehall-hit, die oorspronkelijk in het Arabisch werd opgenomen. Toen I Need Your Love naar het Engels werd vertaald, bereikte het ook in Nederland de top 10 van de Top 40. Toch leek het de laatste stuiptrekking van een hitmachine te zijn. In 2018 maakte hij een album samen met Sting en deed een tour over de wereld. Maar het succes in de hitlijsten leek verleden tijd.

Jaren 20

Maar daar kwam de knotsgekke lente van 2020. Mensen zitten binnen door het coronavirus en de app TikTok blijft met dansjes winnen aan populariteit bij de jeugd. En dat betekent ook dat Shaggy zijn comeback maakt. Het nummer Banana zorgt voor een rage op de app, die vooral bij tieners immens populair is. Een compilatie van alle dansjes op de zomerhit die meer dan 17 minuten duurt, is op YouTube al meer dan een miljoen keer bekeken. Shaggy mag dan inmiddels 51 zijn, maar zijn muziek is razend populair bij jongeren. Wat resulteert dat hij de jaren 20 begint met een nummer 1-hit. Zijn laatste? Of het begin van een nieuwe reeks hits? Bij Shaggy weet je het nooit.