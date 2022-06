Hoe goed ken jij Billie Eilish?

Eefje de Visser: ‘Nederlan­ders hebben moeite met stilte en luisteren’

Eefje de Visser (1986) is popmuzikant. Haar album Bitterzoet werd door de Nederlandse popcritici in 2020 verkozen tot het beste album van het jaar. Nu is ze op tournee, en haar baby is met haar mee.

16 juni