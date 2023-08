Hoe Fran Drescher van The Nanny-actrice uitgroeide tot een van de machtigste vrouwen van Hollywood

Generaties tv-kijkers herinneren zich Fran Drescher met haar schelle stem uit de Amerikaanse jarennegentigsitcom The Nanny . Nu staat ze aan het hoofd van de acteursvakbond en ligt de filmsector al weken plat , in een poging studio’s en streamingdiensten op de knieën te dwingen. Zo werd de comedyster een van de machtigste vrouwen van Hollywood.

Als Fran Drescher (65) drie weken geleden namens de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA aankondigt dat filmsterren hun werk neerleggen, gaat haar vurige speech als een lopend vuurtje rond op internet. ,,Ze moeten zich schamen”, zegt Drescher over ‘walgelijke’ bedrijven als Netflix, Disney en Paramount. ,,Ze verdienen zoveel geld aan ons. Maar de rek is eruit. Dit is een keerpunt in de geschiedenis.”

Het joodse modepopje dat we kennen uit The Nanny - ‘that flashy girl from Flushing’ - is nu een serieuze vakbondsleider die het vuur aan de schenen legt van de machtige filmstudio’s en streamingdiensten. Zij vertolkt de gevoelens van 160.000 acteurs, van de absolute A-sterren tot figuranten.

De weg die ze aflegt is een onalledaagse. Ze breekt door in Hollywood met een kleine rol in kaskraker Saturday night fever, met John Travolta in de hoofdrol. Drescher speelt een danseres in een club en spreekt tegen Travolta de legendarische woorden: ‘So, are you as good in bed as you are on the dancefloor?’ (‘Ben je net zo goed in bed als op de dansvloer?’)

Ziekte en verkrachting

Daarna is de tijd rijp voor haar eigen comedy, The Nanny, die in Nederland in de jaren negentig wordt uitgezonden op wat dan nog Nederland 1 heet, en later vele malen wordt herhaald op RTL 5 en Net 5. Ze wint met haar opvallende rol een Emmy en krijgt twee Golden Globe-nominaties. Drescher schrijft en produceert de show samen met haar man Peter Marc Jacobsen, die na hun scheiding in 1999 uit de kast komt als homo.

Op persoonlijk vlak ervaart ze meer hobbels. Ze overleeft baarmoederkanker en schrijft daar een boek over, Cancer Schmancer, waarin ze onder meer de acht jaar van verkeerde diagnoses die eraan voorafgingen bespreekt. Ze richt een organisatie op die lobbyt voor hervormingen in de gezondheidszorg. Ze maakt zich hard voor een VN-tak voor slachtoffers van seksueel geweld en schroomt niet te vertellen hoe zij haar verkrachting (in 1985, met een vuurwapen op haar gericht) verwerkte.



Ze steunt in 2008 openlijk Hilary Clinton als zij president wil worden en omschrijft zichzelf in interviews als antikapitalist. Dat activisme leidt uiteindelijk tot de wens om vakbondsleider te worden, al verloopt de verkiezing daartoe in 2021 allesbehalve vlekkeloos.

Acteur Matthew Modine strijdt ook om die positie en beschuldigt Drescher van het verspreiden van leugens over hem. Desondanks wint de actrice, maar de bond wordt onderschat. Studiobonzen vrezen door de verdeeldheid binnen de acteursbond naar verluidt geen seconde dat de acteurs zich zouden aansluiten bij de scriptschrijvers, die al eerder aan het staken zijn.

Maar ze hebben het mis. Drescher krijgt binnen de beweging bijna honderd procent van de handen op elkaar én zelfs concurrent Modine is overstag. De ‘flashy girl from Flushing’ mag zelfs volgens hem nog wel even aan het roer blijven.

