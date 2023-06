Hoe Erik de Zwart van Que si, Que no een monsterhit maakte: ‘Gewoon afzeiken’

Que si, Que no van Jody Bernal was dé megahit van zomer 2000. Erik de Zwart was vastberaden om er een succes van te maken. Of Bernal hier enig idee van heeft is de vraag, want die lag later behoorlijk in de clinch met de bekende dj, presentator en ondernemer. De Zwart vertelt in deze aflevering van Top 40 Stories wat zich achter de schermen heeft afgespeeld.

Jody Bernal begon zijn carrière op zijn zestiende in de Soundmixshow in 1998, maar zijn grote doorbraak kwam in 2000, toen hij deelnam aan Your big break, het talentenprogramma van RTL 4. Daar brengt hij voor het eerst zijn versie van het Colombiaanse Que si, Que no ten gehore. Het pad van Bernal kruist daar ook voor het eerst met ‘Mister Top 40' Erik de Zwart, die destijds jurylid was van het programma. Jody Bernal won de talentenjacht niet, maar De Zwart zette alles op alles om van het nummer een hit te maken.

Aan De Zwart had Bernal een hele goede, want als DJ, voormalig directeur van Veronica, oprichter van 538 en voorzitter de Stichting Nederlandse Top 40 wist De Zwart als geen ander hoe hij een nummer de hitlijst in kon krijgen. Daar waar anderen niet altijd even veel vertrouwen hadden in het nummer stak De Zwart zijn handen in het vuur voor Que si, Que no, dat uiteindelijk 29 weken in de Top 40 heeft gestaan. In deze aflevering van Top 40 Stories geeft De Zwart je een kijkje achter de schermen van die weg naar succes.

Volledig scherm Erik de Zwart en Jody Bernal © Qmusic

Of Jody Bernal enig idee heeft van het harde werken van de Zwart, is nog maar de vraag. Bernal maakte zich namelijk ietwat kwaad over andere dingen die met zijn hit gebeurden, namelijk de aankondigingen van het nummer als de plaat gedraaid werd. ,,We begonnen op een gegeven moment een beetje grapjes te maken over Jody Bernal’’, legt De Zwart uit. ,,En dat ging van kwaad tot erger.’’ Ze zeikten het nummer als grap een beetje af. ,,Echt gewoon afzeiken.’’

Bernal werd er uiteindelijk chagrijnig van. ,,Die zei op een gegeven moment in een interview: ‘Die Erik de Zwart, een lul. Die maakt me iedere week belachelijk.’’ Volgens De Zwart is de lucht inmiddels geklaard tussen de twee, maar Bernal lijkt nog niet helemaal over zijn frustraties heen. Hij wilde niet te gast zijn in de podcast als ook De Zwart aanschoof.

Meer weten over de hit en de clinch tussen Bernal en De Zwart? De aflevering is vanaf vandaag te beluisteren bij Qmusic, het AD, de aangesloten regionale dagbladen en in alle gangbare podcast-apps. Abonneer je op de podcast via Spotify of Apple.

