Hoe diep zijn we gezonken in dit landje als dochters hun moeder op tv smeken om te stoppen

met Video Kaag twijfelt over doorgaan vanwege bedreigin­gen: ‘Gezin zou opgelucht zijn als ik stop’

D66-leider Sigrid Kaag twijfelt of zij wel door moet gaan in de politiek, vooral vanwege de bedreigingen die zij ontvangt. Dat heeft de minister en politiek leider van D66 gezegd in een interview van het programma College Tour, meldt de Volkskrant.