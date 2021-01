Hoe boerenrocker Bennie Jolink in coronatijd veranderde in een zielig vogeltje: ‘Ik had er geen zin meer in’

Bennie Jolink (74) is veel minder stoer, slim en sterk dan hij zelf dacht. De boerenrocker zag zichzelf in coronatijd veranderen in een zielig vogeltje. Zijn muziek en kleinkinderen hielden hem op de been. De Achterhoeker over depressieve klachten, de boerenprotesten, De Graafschap, Donald Trump én zijn nieuwe album.

,,Corona heeft niet alleen maar ellende gebracht", stelt Bennie Jolink onomwonden. Sinds de eerste lockdown wandelt hij dagelijks naar de Wrangebult, op anderhalve kilometer van zijn boerderij in Hummelo.



,,Daar loop ik dan, met een longcapaciteit van 60 procent, een x-aantal keer tegenop. De bult is zo’n 15 meter hoog en zo steil als een trap. Fysiek voel ik me steeds sterker.”

Deze ochtend heeft Jolink - 74 jaar en astmapatiënt - de zanderige helling tien keer beklommen. Een hersteltraining, zo noemt de Achterhoeker zijn inspanning gekscherend. Morgen gaat hij weer voor de zestien keer.



,,Een verslavende bezigheid. Honderd keer leuker dan zo’n domme sportschool”, vertelt de Normaal-voorman in zijn tot studio opgebouwde mancave. ,,Op een gegeven moment liep ik elke dag zestien keer omhoog. Nou, dan heb je de rest van de dag niet zoveel praatjes meer. Toen herinnerde ik me een uitspraak van Joop Zoetemelk: ‘de Tour win je in bed’. Rust is belangrijk. Nu doe ik het om de dag kalmer aan.”

Zo goed als de coronaperiode hem fysiek doet, zo hard heeft het virus er mentaal ingehakt bij de onvermoeibare artiest en kunstenaar. Door alle ellende en beperkingen is Jolink in 2020 door een diep dal gegaan. ,,Corona heeft me geleerd dat ik veel minder stoer, slim en sterk ben dan ik zelf dacht.”

Als u 2020 in één woord zou moeten omschrijven, hoe zou u dat dan doen?

Jolink ,,Ik wil het liefst een scheldwoord gebruiken, maar zal het netjes houden: een rotjaar. Ik denk er met veel tegenzin aan terug."

Leg uit.

,,In het begin van de lockdown dacht ik: geweldig, ik kan mijn aandacht eindelijk goed verdelen. Ik was met twee boeken bezig, tekende veel en wilde meer tijd aan de jacht besteden. Kort daarna overleed mijn schoonvader aan corona en moesten Elly (zijn vrouw, MvS) en ik tijdelijk op afstand leven. Ik sliep in de schuur en kon zelfs mijn negen kleinkinderen, van wie ik al blij word als ik aan ze denk, niet meer knuffelen. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik had er geen zin meer in. Ik herkende dat gevoel uit 1996, toen ik zwaar depressief was.”

Hoe heeft u die gevoelens bestreden?

Volledig scherm Bennie Jolink lacht weer, nadat hij afgelopen zomer door een diep dal is gegaan. © theo kock persfotografie ,,Ik moest iets te doen hebben en begon nerveus allerlei activiteiten te ondernemen. Eerst dat optreden op Hemelvaartsdag en we besloten met Normaal een nieuw album te maken. Iedere donderdag, maar tegenwoordig al meerdere dagen in de week, hebben Ferdi Joly, Willem Terhorst, Timo Kelder en Bert Lok en ik een supergezellige avond in de studio. Biertje erbij, lekker ouwehoeren. Daar leef ik elke keer naartoe.

,,Maar als mensen zich afvragen hoe het met me gaat, dan is dat puur en alleen af te lezen aan mijn productiviteit. Inmiddels teken en schrijf ik weer veel, maar dat was afgelopen zomer totaal anders. Normaliter schrijf ik het merendeel van de liedjes voor een cd zelf, nu maar twee. Buiten de avonden in de studio werd ik steeds somberder en pessimistischer. Ik voelde me een zielig vogeltje. Al dat negatieve nieuws hielp ook niet mee.”

Welke gebeurtenissen raakten u?

,,Nou, mensen begonnen allemaal zo onvriendelijk tegen elkaar te doen. Dat begon met die Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam. Ik vond het volslagen belachelijk hoe mensen reageerden op een grapje van Johan Derksen over Akwasi. Ik zou daar graag een opmerking aan toevoegen: Aquasimodo is de klokkenluider van de Dam. Dan kunnen ze ook kwaad op mij worden.”

De boeren zijn ook nog altijd boos. Hoe kijkt u naar de protesten?

Jolink ,,Ik ben dan misschien de spreekbuis van de boeren, maar ik ben niet blij met de weg die Farmers Defence Force is ingeslagen. Dat ze rondrijden met doodskisten met de namen van Jesse Klaver en Rob Jetten erop, daar ben ik een rabiate tegenstander van. De boeren hebben al vijanden genoegen, ze moeten er geen nieuwe bijmaken. Daarbij: het stikstofdossier is wel degelijk een groot probleem, waar de hele wereld last van heeft. De boeren hadden er verstandiger aan gedaan zelf met een plan te komen om de uitstoot te verminderen."

Na een korte stilte wijst Jolink naar het midden van de tafel. Naast het concept van zijn boekwerk Normale Verhale, waarin ook het album met twaalf nummers komt, ligt een stapel blaadjes met handgeschreven teksten. De Hummeloër heeft in de zomermaanden al zijn frustraties van zich afgeschreven, vertelt hij. De boerenrocker grist een willekeurig hersenspinsel van de stapel en leest voor: ,,Voetbal is een parodie op sport. Alle voetballers zijn matennaaiers, querulanten, aanstellers en luie flikkers.”

Dat is ferme taal voor een fanatieke De Graafschap-supporter.

,,Motorcross is mijn sport. Boksen, judo en atletiek vind ik mooi. Daarna komt voetbal. Het leukste aan die sport vind ik de sfeer in het stadion. Die doet me denken aan concerten van Normaal. Lekker met z’n allen ‘boeren’ roepen, høken en een beetje op de scheidsrechter schelden. Nu de stadions door corona leeg zijn, blijft er als schouwspel weinig over.”

Jolink wijst naar het tv-scherm aan de muur. ,,Op dinsdag en woensdag heb je de Champions League op televisie, op donderdag de Europa League. En op vrijdag zit ik dan naar de eerste divisie op FOX Sports te kijken... kolere, dat lijkt wel een heel andere sport. Alles wat tussen de twee doelgebieden gebeurt, is gebaseerd op toeval. Een bal valt per ongeluk via een achterhoofd in het doel en ze staan met z’n allen te juichen.”

Volgt u de wedstrijden van De Graafschap nog wel op de voet?

Volledig scherm Jolink: ,,Klaas-Jan Huntelaar komt uit een goed, degelijk nest. Hoe kan dat ook anders in Hummelo?" © BSR Agency ,,Ik merkte dat ik mezelf aan het versnipperen was in verschillende leefwerelden. Ik heb De Graafschap daarom een tijdje verbannen. Als ik zit te tekenen of schrijven en De Graafschap wordt uitgezonden op FOX Sports 1, dat kan ik hier ontvangen nu we op het glasvezelnetwerk zijn aangesloten, dan kijk ik af en toe hoeveel het staat. Ik blies altijd op mijn jachthoorn als De Graafschap scoorde, maar dat doe ik niet meer. Voetbal kan me haast niets meer schelen."

Verandert dat als de in Hummelo opgegroeide Klaas-Jan Huntelaar, die zijn afscheid bij Ajax heeft aangekondigd, besluit zijn carrière nog even te verlengen bij De Graafschap?

,,Ha, het zou prachtig zijn als hij nog wat goals voor de Superboeren zou maken. Of ik een advies voor hem heb? Nee joh, Klaas-Jan is een nuchtere vent en weet zelf heel goed wat hij wil. Hij komt uit een goed, degelijk nest. Hoe kan dat ook anders in Hummelo?”

Terug naar uw eigen situatie. Wanneer had u in de gaten dat het langzaam de goede kant opging?

Jolink ,,Ik heb me vier jaar zitten ergeren aan die walgelijke klootzak van een Donald Trump. Toen Joe Biden de Amerikaanse verkiezingen won, was ik dolblij. Ik heb CNN de hele nacht aan laten staan en heb in mijn eentje een fles champagne leeggedronken. Of de duvel ermee speelde, knapte ik er echt van op. Er volgde die week meer positief nieuws en ik had mijn boekje Normale Verhale af."

Hoe staat het ervoor met de cd? Wanneer kunnen de ‘anhangers’ het nieuwe album verwachten?

,,De ontwerpen van het boekwerk zijn de deur uit, we zijn in een vergevorderd stadium. Op 7 januari komt Marco van platenmaatschappij Universal Music Group op bezoek. Dan bespreken we ook of er een vinylplaat komt, ik heb begrepen van wel. De laatste tijd komen we meerdere keren in de week bij elkaar, want ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Ik heb ooit geroepen: ‘no more deadlines’. Maar de cd moet wel een keer af.”

Nog wilde plannen voor 2021?

,,Mijn vrouw mag het eigenlijk niet horen, maar ik ben van plan weer eens de motor op te stappen. Ik ben al met handknijpers bezig. De motor staat klaar, zei mijn zoon Gijs laatst. Ach, laat het eerst maar mooi weer worden.”