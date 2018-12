Hitserie Mocro Maffia krijgt tweede seizoen

,,We hebben zoveel reacties gekregen op de serie. Het is echt bizar. We krijgen bijna dagelijks berichten van mensen die om seizoen twee vragen of zelfs een rol willen spelen in de serie.", zei de acteur vanavond tijdens de uitreiking van de Hashtag Award. ,,Ik ben er ongelooflijk trots op dat we nu al een prijs in ontvangst mogen nemen en dat we een tweede seizoen mogen maken!”



De misdaadserie is vanaf begin oktober te zien op Videoland en was direct een groot succes. Het is tot nu toe de grootste en best bekeken serie van de streamingdienst. Mocro Maffia is al door meer dan de helft van alle Videoland-abonnees bekeken, 71% daarvan heeft alle afleveringen gezien.



Het is nog niet duidelijk wanneer het tweede seizoen van Mocro Maffia te zien is.



Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen een mum van tijd hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.