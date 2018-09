Hitmusical We Will Rock You komt weer naar Nederland

De musical was in 2010 al in Nederland te zien en vertelt het verhaal over de legendarische band Queen. De landelijke première is op vrijdag 6 december.



Producent Marc Muller: ,,De muziek van Queen is tijdloos en spreekt een publiek van alle leeftijden aan. Toen ik jaren geleden in Londen We Will Rock You voor het eerst op het toneel zag was ik laaiend enthousiast. Dat TEC Entertainment het vertrouwen heeft gekregen om een eigen versie van dit rockspektakel te mogen maken, is een droom die uitkomt.”