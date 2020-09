Hitduo Frank en Rogier geeft oude baas SBS het nakijken (maar Ruben blijft koning op tv)

In hun nieuwe programma Checken In schieten Frank Jansen en Rogier Smit noodlijdende bed and breakfasts te hulp met een make-over. Gisteravond trokken ze naar Brabant voor Marieke en Bodean, die een succesvolle bed and breakfast overnamen, maar die zelf nog nauwelijks wisten te verhuren. Met een budget van slechts 3500 euro en de kringloop als beste vriend richtten Frank en Rogier het pand zó anders in dat Marieke het ‘keileuke’ hotel nauwelijks herkende. Met 906.000 kijkers deden Frank en Rogier het overigens beter dan Brian Jacobs en Peter Akkermans, het nieuwe stylingduo in hun oude SBS 6-hit Paleis voor een prikkie . Zij debuteerden vorige week met 537.000 kijkers. Opvallend genoeg waren de nieuwe aanwinsten van RTL gisteravond niet de grootste publiekstrekker van de zender. Ruben Nicolai scoorde na Frank en Rogier bijna een miljoen (998.000) kijkers met zijn nieuwe programma De Erfgenaam , waarin hij op zoek gaat naar de rechtmatige erfgenamen van nooit uitgekeerde nalatenschappen. De show is een opvallend serieus uitstapje voor de normaal volop grappende ‘onderkoning van RTL’ , die na onder meer The Masked Singer en Lego Masters wéér een hit op zijn naam schrijft.

Crisis in de tent

Bij concurrent SBS ging het gisteravond minder goed. De tweede aflevering van de nieuwe opinieshow Dit vindt Nederland noteerde een schamele 102.000 kijkers en later op de avond bleven Herman den Blijker en Annemarie van Gaal steken op 396.000 toeschouwers voor Crisis in de tent. Over crisis gesproken: de nieuwe, groot aangekondigde 5 uur show trok gisteren voor de tweede dag op rij een dramatische 72.000 kijkers naar SBS.



De grootste hit van de avond was overigens de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Zij trokken ruim 3,5 miljoen kijkers, verdeeld over NPO 1 (2,4 miljoen) en RTL 4 (1,1 miljoen). Dat is iets minder dan de laatste persconferentie, die goed was voor 4 miljoen kijkers. Aan het begin van de coronacrisis, in maart en april, keken nog ongeveer 7 miljoen mensen naar elke persconferentie over het coronavirus.



Direct na Rutte en De Jonge profiteerde het ‘nieuwe DWDD’ flink van het doorkijkeffect, met ruim 1,3 miljoen kijkers voor De Vooravond.