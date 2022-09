Historisch: animatiefilm Knor een van de grote favorieten bij de Gouden Kalveren

Voor het eerst in de Nederlandse filmgeschiedenis maakt een animatieproductie kans op een of meerdere Gouden Kalveren. Knor scoorde liefst vijf nominaties, waaronder voor de beste film van het jaar. Het is meteen ook de enige publieksfilm in die bewuste categorie. Veel potentiële Kalfwinnaars zullen de gemiddelde kijker namelijk niks zeggen.

Voor de stopmotion-animatie Knor, over de vriendschap tussen een meisje en een biggetje, werd jarenlang in een Arnhemse studio gepriegeld met stof, fleece, karton en piepschuim. Op een productieve dag werd daar welgeteld vijf seconden aan film gerealiseerd. De pers was lovend, waaronder de recensent van deze site. Knor doet ook mee in de categorieën beste regie, beste scenario, beste geluid en beste visuele ontwerp.

Lees ook PREMIUM Meesterlijke animatiefilm Knor: Met hart en ziel priegelen op de vierkante centimeter

De jeugdproductie deed nog redelijke zaken aan de bioscoopkassa, de andere titels die vrijdag meedingen naar prijzen op het jaarlijkse Gouden Kalveren Gala, het Hollandse equivalent van de Oscars, sloegen nauwelijks een deuk in een pakje boter. De psychologische oorlogsfilm Do Not Hestitate, over soldaten die een trauma oplopen tijdens een vredesmissie in Afghanistan, heeft de meeste nominaties op zak: liefst acht. Voor ‘beste film’ zijn ook de weinig bezochte arthousetitels Nr. 10 (van Alex van Warmerdam) en Pink Moon genomineerd, evenals Narcosis die pas eind volgende maand zijn landelijke première beleeft. Deze thriller met Thekla Reuten werd onlangs ook aangewezen als de inzending voor de Oscars.

Volledig scherm Een scène uit de film Pink Moon. © September Film

Opvallend is verder dat Mijn Beste Vriendin Anne Frank het met slechts één nominatie moet doen, die voor de beste filmmuziek. De gelauwerde hoofdrolspelers Aiko Beemsterboer en Josephine Arendsen werden over het hoofd gezien. Wie níet onder de radar verdween, is Julia Akkermans die voor twee rollen een nominatie in de wacht sleepte: voor haar hoofdrol in de film Pink Moon en voor haar bijrol in de dramaserie Dirty Lines. In de meer technische categorieën doet Moloch het goed. De horrorfilm met Sallie Harmsen maakt kans op vier Kalveren (waaronder voor het beste camerawerk).

Bij speelfilms en lange documentaires die op het Nederlands Film Festival in première gaan, bepalen de hoofdproducent en de distributeur of de productie wordt aangemeld voor de Gouden Kalf Competitie in 2022 of 2023. De openingsfilm van het huidige festival, Zee Van Tijd, doet pas volgend jaar mee. Dat geldt ook voor het recent uitgebrachte Soof 3 en de documentaire Wolf.

De uitreiking is vrijdag live te zien via filmfestival.nl en RTV Utrecht om 19:04 uur op NPO 1, voorafgegaan aan een speciale uitzending van Khalid & Sophie in samenwerking met BNNVara.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: