Hiphopper Ronnie Flex komt met eigen kledinglijn

In Amerika is het al heel gewoon: muzieksterren met een eigen kledinglijn. Kanye West, Rihanna, Beyonce, Pharrell Williams, allemaal zitten ze in de mode. Nu treedt hiphopheld en producer Ronnie Flex in hun voetsporen met zijn eigen urban kledinglijn. Dat doet hij onder de vlag van CoolCat, het modemerk van ondernemer Roland Kahn.



Een eigen kledingcollectie is een lang gekoesterde wens van Flex, die megapopulair is bij jongeren en hits scoorde met nummers Zusje en Drank & Drugs. Hij heeft kleding ontworpen die 'ubercool en toch zeer betaalbaar' is voor jongeren, die vaak ook fans zijn.



Volgens Kahn passen de stijl en attitude van Flex precies bij CoolCat. ,,Veel van onze klanten en medewerkers houden van Ronnie en zijn muziek. Daarom heb ik geen seconde getwijfeld toen Ronnie vroeg of wij samen met hem zijn eigen kledinglijn wilden maken'', zegt Kahn.