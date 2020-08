Hind poseert in sexy bikini en Frans ontkomt niet aan TikTok

Monica Geuze verbaast vriend en vijand in De Slimste Mens: ‘Kwestie van tactiek’

21 augustus Monica Geuze wist zich gisteravond wederom een ronde verder te spelen in De Slimste Mens, tot verbazing van zichzelf en frustratie van anderen. De deelname van de 25-jarige vlogger roept al dagen negatieve reacties op van kijkers. ,,Het is altijd makkelijk om vanuit de huiskamer iets te zeggen”, aldus Monica in RTL Boulevard.