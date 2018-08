Hillary Clinton wordt tv-producent

foto's Modewereld verkneu­kelt zich om fashion statement Jennifer Lopez

12:10 Jennifer Lopez heeft gisteren in hartje New York een fashion statement gemaakt door op straat te verschijnen in niets meer dan een blouse en een opmerkelijk paar laarzen. Fans van de Amerikaanse latina verkneukelen zich massaal om het designschoeisel dat een spijkerbroek moet voorstellen, inclusief kontzakken en een riem.