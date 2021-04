Hillary Clinton prijst voor Oscar genomineerde Srebrenica-film

De film is mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279, van Els Vandevorst en Martin Koolhoven. Het drama vertelt over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. De drie Nederlandse acteurs spelen VN-soldaten uit Nederland.

Dronken docent

Quo vadis, Aida? is niet de enige film met een Nederlands tintje in deze categorie. Ook de Deense tragikomedie Druk , met Mads Mikkelsen als dronken docent, maakt kans op het beeldje voor beste buitenlandse film. De film is mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. Beide films zijn in de Nederlandse bioscopen te zien in de zomer, als de theaters dan tenminste weer open zijn.

De uitreiking van de Oscars is in de nacht van zondag op maandag. De ceremonie is in Nederland te zien op Fox. De grote favoriet is Nomadland, een Amerikaans drama over mensen die hun huis kwijt zijn en daarom met een camper door het land trekken.