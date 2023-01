Hilary Duff optimistisch over potentiële terugkeer Lizzie McGuire

Hilary Duff heeft er vertrouwen in dat er toch een reboot van de Lizzie McGuire -serie gaat komen voor Disney+. Dat zei de Amerikaanse actrice bij de talkshow Watch What Happens Live . Zo’n drie jaar geleden zou al een reboot van de serie worden gemaakt, maar dat ging toen toch niet door.

,,Natuurlijk”, zei Duff toen presentator Andy Cohen aan haar vroeg of ze de rol van Lizzie McGuire toch weer op zich zou willen nemen als de kans zich voordeed. De How I Met Your Father-actrice is ‘optimistisch’ dat er toch nog een reboot komt van de serie, zei ze.

Disney+ kondigde in 2019 aan dat Duff haar rol als Lizzie McGuire weer zou hervatten. In de nieuwe reeks zou Lizzie McGuire voorbijkomen als dertiger. Een paar maanden later werd bekendgemaakt dat dit toch niet meer doorging. ,,Ik voel me zo vereerd dat ik Lizzie in m’n leven heb gehad. Ze heeft zo’n grote impact gemaakt op velen, ook op mij”, schreef de actrice destijds op Instagram. ,,Ik weet dat er heel veel moeite is gedaan om een nieuwe serie te maken, maar helaas gaat dat niet werken.”

Duff speelde van 2001 tot 2004 de rol van Lizzie McGuire. In 2009 verscheen er ook een film over het tienermeisje.

