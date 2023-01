Hilariteit om Ruud de Wild die make-upvideo van Olcay inspreekt: ‘Aflakken noemen we dat thuis’

Gehuld in een spijkerpakje toont Gulsen zich make-uploos voor de camera. Bovenin verschijnt Ruud de Wild in beeld, die uiterst serieus aankondigt dat het hier om een ‘dagelijkse routine’ gaat. Of zoals Gulsen het omschrijft: ‘Een echte Ruudtine’. ,,Ja, dan doe ik ff m’n haar vast. En dan voel ik ff aan m’n gezicht”, begint hij zijn verhaal als voice-over.



Als de presentatrice vervolgens een serum tevoorschijn tovert begint het spektakel pas echt. ,,Dan gaan de eerste druppels op m’n gezicht, die smeer ik dan uit. En dat moet je zorgvuldig doen, want de tweede lading komt erachteraan en dat moet je ook heel goed uitsmeren en deppen. Het mooie is wel als je het erin smeert, moet je je nek niet vergeten, want daar word je het eerst oud”, waarschuwt De Wild alle kijkers. En hij heeft nog een belangrijke boodschap: ,,Onder je ogen verschijnen ook de eerste rimpels, en daarmee verhul je dat je boven de dertig bent, dus dat moet je goed in de gaten houden.”