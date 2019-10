Hilariteit om NPO-programma Hunted: deelnemers zoeken verstopplek in... Ruinerwold

In dat Drentse dorp werden vorige week zeven leden van hetzelfde gezin gevonden in een afgesloten ruimte van een boerderij. Twitteraars maken zich dan ook erg vrolijk over de zoektocht van het duo, dat in het programma drie weken uit handen van de politie moet zien te blijven. ,,Ik weet nog wel een plek in #Ruinerwold waar je wel even kan overnachten. Daar word je vast niet gevonden!!’’, zegt een twitteraar. ,,Op naar Ruinerwold! Het schijnt dat deze aflevering van #hunted al negen jaar geleden is opgenomen’’, zegt een ander.



Voor het programma moeten twaalf Nederlanders 21 dagen lang uit handen blijven van een team professionele opsporingsexperts. De ‘hunters’ hebben ervaring bij politie, defensie en in de private sector. Onder leiding van oud-recherchechef Sander Schaepman jaagt het hoofdkwartier op de ‘voortvluchtigen’, onder wie Geertjan en Lars. De hunters maken tijdens hun zoektocht niet alleen gebruik van alle moderne middelen om iemand op te sporen, ze ondervragen ook familie en vrienden van de voortvluchtigen en doen huiszoekingen.



Vrienden Geertjan en Lars zijn zendpiraat. Tijdens hun vlucht waren ze van plan om op deze manier met andere piraten contact te zoeken. Zij kennen deze mensen vaak alleen onder hun schuilnaam. Op deze manier hopen de voortvluchtigen een slaapplaats te regelen en te communiceren.