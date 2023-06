Hierom zal Taylor Swift haar Arena-concerten binnen luttele minuten uitverkopen

Ombudsman wijst klachten over item Arjen Lubach over FvD af: ‘Satire is geen journalis­tiek’

Satire is geen journalistiek, ook niet als een satirisch programma secuur te werk gaat in het gebruik van journalistieke bronnen. Dat stelt de ombudsman van de NPO in een uitleg op haar website naar aanleiding van klachten over De avondshow met Arjen Lubach, met name vanwege een item over Forum voor Democratie (FvD) in maart.