Hidde en Thijs volgen coronaproof de Tour vanuit een ‘frietkraam’

Amber Heard wil rechtszaak Johnny Depp niet uitstellen

7 september Amber Heard heeft de rechter gevraagd om de zaak die haar ex Johnny Depp tegen haar heeft aangespannen niet uit te stellen. De acteur heeft de actrice aangeklaagd voor laster omdat ze hem publiekelijk beschuldigt van mishandeling, maar vroeg vorige week om uitstel vanwege filmopnames. Amber is het daar niet mee eens, meldt The Sun op basis van juridische documenten.