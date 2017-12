Hete kerst met oud-turnster Verona en Carlo ziekt moeder met bladblazer

Tatjana Simic heeft in haar appartement in Monaco een geinige kerstaccessoire staan: een soort aquarium met daarin een kerstman die met behulp van een ingebouwde ventilator in een sneeuw storm van piepschuim balletjes komt te staan.

Merry Christmas everyone πŸŽπŸŽˆπŸ’Œ Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 24 Dec 2017 om 2:54 PST

Kerstachtiger kan niet, vindt Josje Huisman (oud-K3) die net zoveel blingbling in haar neus en mond heeft als in de kerstboom.

Kerstachtiger kan niet. πŸ˜‡πŸ˜ŠπŸŽ„β€ Fijne feestdagen! XJ Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 24 Dec 2017 om 3:29 PST

Romy Monteiro laat haar volgers zien hoe ze er morgen bij zit aan het kerstdiner.

Ready for Christmas! πŸŽ„β€οΈ Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 24 Dec 2017 om 3:15 PST

Arie Boomsma komt met een fraaie kerstfoto van zijn gezin. ,,Ook als je het niet viert, veel liefs .''

Gezegende kerstdagen, lieve mensen. Ook als je het niet viert, heel veel liefs van de Boomsma’s hier! Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 24 Dec 2017 om 4:11 PST

Oud-turnster en tegenwoordig pornoactrice Verona van de Leur trok gisteravond een spannend kerstpakje aan om haar volgers alvast een beetje in de stemming te brengen.

Carlo Boszhard kreeg tijdens de RTL-kerstshow in de Ziggo Dome bezoek van zijn moeder die hij vervolgens achter de schermen met een bladblazer het leven zuur maakte.

Wil kwam naar de Christmas Show en werd weggeblazen.... Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 24 Dec 2017 om 0:52 PST

Roos, de chagrijnige poes van zangeres Lisa Lois, heeft volgens haar baasje helemaal niks met Kerstmis.

Roos houdt in tegenstelling tot haar β€œmoeder”, niet zo van kerst. Eigenlijk houdt Roos helemaal nergens van. Roos is een beetje een chagrijnige diva. Maar wel een hele lieve 😍. Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 24 Dec 2017 om 3:14 PST

Marina, één van de zussen van Yolanthe Sneijder-Cabau, toont met een foto hoe gezellig en gek het kan zijn als alle zussen eens bij elkaar zijn.

De ruim 110 kilo afgevallen royaltydeskundige Marc van de Linden knutselde in New York deze 'koninklijke' kerstkaart. Het decor is uit de Netflix-hitserie The Crown over het Britse koninklijk huis.

Nou staat er op hoor... mijn eigen kersttoespraak! Dank aan @netflixnl @netflix voor het gebruik van het decor van @thecrownnetflix Op Eerste Kerstdag gaat de boodschap online. πŸŽ πŸ»πŸ™πŸ»πŸ˜‡πŸ˜ Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 23 Dec 2017 om 21:08 PST

Fred van Leer ziet nu al op tegen het zogenoemde 'kaasplankje met pitloze druiven'.

En wat doen jullie met de kerst ??? #kaasplankie #druife #pitloos πŸ‡πŸ‡πŸ‡πŸŽ πŸΌπŸŽ„πŸ€ͺ #gesprekvandedag Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 24 Dec 2017 om 3:12 PST

Presentatrice Anouk Smulders probeerde alvast het nagerecht voor de kerstdis uit. ,,Bij mij ziet het er altijd net effe anders uit dan in het kookboek.''

Bij mij ziet het er altijd net effe anders uit dan in een kookboek...... πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ ken je dat? #wellekker Een foto die is geplaatst door null (@anoukmsmulders) op 24 Dec 2017 om 0:33 PST

Zangeres Krystl Pullens was vandaag alvast wat voorbereidingen aan het treffen voor een romantisch kerstdiner. Stress? Dat wordt niet helemaal duidelijk, maar een filmpje waarin ze stoeit met een megakandelaar zegt genoeg.

Kerststressss?! 🀯 Gelukkig is de muziek geregeld πŸ™ŒπŸΌπŸŽ΅πŸŽ„πŸ₯‚ β€”> Christmas Spotify Playlist #spotify #christmas #playlist #music #kerstbijdeboom #linkinbio @spotify @studionul Een foto die is geplaatst door null (@krystlmusic) op 24 Dec 2017 om 2:49 PST

Musicalster Carolina Dijkhuizen wenst al haar volgers mooie feestdagen toe. ,,Veel gezelligheid met familie en vrienden, kadootjes onder de boom en natuurlijk mega veel eten'', aldus Carolina.

Afslankonderneemster, modemeisje en socialitΓ© Tamara Elbaz viert vakantie in Dubai en daar nam ze deze 'kerstballenselfie'. ,,Het schijnt een stoornis te zijn'', schrijft Tamara over het maken van foto's van jezelf. Opvallend: de hashtag #christmas2018.

Het schijnt een stoornis te zijn. Selfies maken πŸ˜‚. #selfie #holiday #dubai #suntanning #christmas2018 Een foto die is geplaatst door null (@tamaraelbaz) op 24 Dec 2017 om 2:14 PST

Brandon Ray, het zoontje van Bobbi Eden en haar man Marc, is behoorlijk onder de indruk van zijn nog uit te pakken kerstcadeau.

Merry Christmas all! πŸŽ„β€οΈ #christmas #kerst Een foto die is geplaatst door null (@brandonraylaurenz) op 24 Dec 2017 om 1:53 PST

Dieetgoeroe Sonja Bakker heeft goed nieuws voor bij wie het kerstdiner een groot drama wordt wegens culinaire mislukkingen. ,,Dat is jammer, maar als je er samen met je geliefden om lacht, smaakt een boterham net zo lekker'', verzekert Sonja.

OG3NE-zussen Lisa, Shelley en Amy gaan volgens eigen zeggen na hun voorlopig laatste concert in Zoetermeer even ontspannen met familie en vrienden. ,,Onze vakantie- en winterbreak is begonnen'', aldus de Volletjes.

And THIS was our last performance of 2017 ! Thanks everyone in Zoetermeer, it was magical 😍✨ Our holiday/winter-break has officially begun! Spending time with family and friends πŸ’‹πŸŽ‰πŸŽ„ Een foto die is geplaatst door null (@og3ne) op 24 Dec 2017 om 2:21 PST

Beppie, één van de typetjes van Tineke Schouten, eet geen kalkoen met Kerstmis maar gewoon een moddervette hamburger en frietburger, weg te spoelen met sterke drank en een flesje fris.

Beppie wenst jullie in ieder geval wel een vrolijk kerstfeest. Link in bio Een foto die is geplaatst door null (@tinekeschouten) op 24 Dec 2017 om 1:44 PST

Volkszanger Wolter Kroes in vandaag 49 jaar geworden en dat vieren hij en zijn gezin in de sneeuw.

Dit is voor mij ultiem mijn verjaardag vieren. Samen met de kids in de sneeuw Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 24 Dec 2017 om 1:31 PST

Modeontwerper Mart Visser heeft zijn hond een kartonnen elandgewei opgezet.

Merry X-Mas Darling! Mart Visser, zijn familie en zijn team wensen u fijne feestdagen. #merry #christmas #martvisser #designer Een foto die is geplaatst door null (@martvissernl) op 24 Dec 2017 om 1:36 PST

Samantha de Jong (Barbie) ging vandaag naar de nagelstudio voor extra opvallende kerstharsnagels.

Kerstnagels Helemaal op en top die kerstnagels van @pachanails. Bij mij is alles klaar voor de komende dagen. En bij jullie? Maak er in ieder geval iets super leuks van😘 Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 24 Dec 2017 om 1:29 PST

Sterrenfotograaf William Rutten besloot eens lekker te gaan photoshoppen voor zijn kerstkaart 2017.

Merry Christmas πŸŽ„πŸŽ #hohoho🎠#williamrutten #merrychristmas Een foto die is geplaatst door null (@williamrutten) op 23 Dec 2017 om 15:04 PST

Zangeres Belle Perez huurde een fotograaf in om haar kerstgroet wat mooier te maken.

Merry xmas everyone !! πŸŽ„πŸŒŸπŸŽ„β­πŸŽ„ Een foto die is geplaatst door null (@realbelleperez) op 24 Dec 2017 om 1:10 PST

Claudia de Breij komt met een foto waarop te zien is hoe in haar gezin de piek wordt geplaatst.

❀️ Een foto die is geplaatst door null (@claudiadebreij) op 23 Dec 2017 om 13:44 PST

Sprintwonder Dafne Schippers begon de dag voor een knapperend haardvuurtje.