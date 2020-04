Het zuinige kusje van Boer Geert verraadt heel veel

INTERVIEW Toren C-actrice: ‘Vreesde dat ik nooit meer zou kunnen werken met mijn geklutste hersens’

17:34 Actrice Margôt Ros weet hoe het is om in quarantaine te leven. Anderhalf jaar zat ze opgesloten in haar huis. Het gevolg van een ‘lichte’ hersenschudding. De actrice en bedenkster van Toren C schreef hierover het boek Hersenschorsing. ,,Hoezo ben je ziek, je was toch op tv?’’