Het wordt tijd voor de Gouden Sybrand

Toegegeven, ik ben er vroeg bij. De Zilveren Televizier Ster van Beau heeft nog amper stof kunnen vangen sinds hij hem half oktober op zijn schoorsteen zette. Maar toch wil ik hier vandaag alvast een opvolger voor 2019 voordragen: Sybrand Niessen. Het wordt tijd dat hij als presentator eindelijk de erkenning krijgt die hij verdient.



Ik weet het, het is bon ton om vooral lacherig te doen over Sybrand. Heb je hem weer met zijn eeuwige grapjes, foute bruggetjes en onvermijdelijke fles drank in Droomhuis Gezocht of met z’n kabbeldebabbel interviewtjes in Tijd voor Max. Ik zal me er ook heus weleens schuldig aan hebben gemaakt op deze plek. Maar ondertussen is hij net zo’n kijkcijferkanon als Antoinette Hertsenberg en Matthijs van Nieuwkerk. Droomhuis Gezocht was met 1,2 miljoen kijkers, na het Journaal, het best bekeken programma van de donderdagavond.



Het lijkt zo makkelijk om een onderhoudend programma te maken over mensen die op zoek zijn naar een vakantiehuisje in het buitenland. De ene week gaat het ook redelijk vanzelf met een van enthousiasme overlopend stel dat een stekkie zoekt op schilderachtig Sardinië. Maar de andere week loop je vier van elektriciteit en stromend water verstoken blokhutten af in Finland, word je lek geprikt door de muggen en is de potentiële koper niet bepaald van het uitbundige soort, om het zacht uit te drukken. Dan moet je er ook iets van zien te maken in desolaat Lapland, dat herinneringen oproept aan de serie Twin Peaks. En dat doet Sybrand trouw. Zo nodig vouwt hij zijn boomlange gestalte drie keer dubbel in een ieniemienie badkamer, omdat hij weet dat een beetje slapstick altijd werkt.