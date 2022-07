Het was een verademing een presentator aan het werk te zien die niet zijn eigen mening opdrong

Als ik de eerste aflevering van Renze op RTL 4 in een pakkend beeld zou moeten samenvatten, zou ik zeggen dat talkshowhost Renze Klamer een lange neus maakte naar zijn voormalige werkgever BNNVara en de NPO. Voor de kijker was er maandagavond maar één conclusie mogelijk: het is en blijft onbegrijpelijk dat ze hem en De Vooravond vorig jaar zo abrupt van het scherm hebben gehaald en ingeruild voor iemand die zelfs de vraag ‘kunt u me daar iets meer over vertellen’ uit zijn draaiboek moet voorlezen.