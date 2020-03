Het wachten is op een petitie om DWDD te behouden

Een disclaimer vooraf: na de beelden van het RTL Nieuws uit een ziekenhuis in Cremona, midden in het corona-epicentrum van Italië, voelt het bijna ongepast om je op te winden over zoiets futiels als televisie. Antoin Peeters had bij zijn inleiding al gewaarschuwd dat het heftige beelden waren. En dat waren het ook, van een lange rij lichamen die op de intensive care roerloos op hun buik liggen aan de beademing. Een scène zoals we die kennen uit menig serie of film over een mysterieuze virusuitbraak, maar nu is er geen regisseur die ‘cut’ roept waarna iedereen opstaat om zich bij te laten poederen. Het is voor het echie, op anderhalf uur vliegen van hier. Maar misschien maakten de huiveringwekkende woorden van het afgematte ziekenhuispersoneel nog wel grotere indruk. Dat ze door blijven gaan –uiteraard, de helden! - ondanks dat ze nog niemand beter hebben zien worden en in hun slaap geplaagd worden door nachtmerries.



Zo, begin dan nog maar eens over hoe vervelend het moet zijn voor Matthijs van Nieuwkerk dat het afscheid van DWDD zo in het water valt. Maar ik doe het toch. Hij zal het zich een tikkeltje anders voorgesteld hebben dan in een lege studio, met geïmproviseerde onderwerpen en een handjevol gasten. De glans is van het feestje af.