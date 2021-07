Het stoute gehalte van Sex/Life prikkelt in elk geval de kijklust

Gigi Hadid vraagt media om kind buiten beeld te houden

7:42 Via een persoonlijk schrijven op sociale media doet Gigi Hadid een beroep op fotografen, pers en fan accounts om haar dochtertje Khai niet te laten zien op foto’s die van haar, Gigi en vader Zayn Malik gemaakt worden. Het model hoopt dat haar wens gerespecteerd wordt, omdat Zayn en zij graag willen dat hun kind in vrijheid kan opgroeien en zelf kan bepalen wanneer ze zichzelf aan de wereld wil laten zien, zo schrijft ze in haar Instagram Stories.