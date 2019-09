Het slotlied van Beau maakt deze column zo goed als overbodig

Een betere avond om zijn late night talkshow op RTL 4 in première te laten gaan kon Beau van Erven Dorens zich maandag niet wensen. Idioter dan de stand-upper van Jandino op het Voetballer van het Jaar Gala kon zijn opening al niet meer worden. Een slechter interview dan Johnny de Mol op SBS 6 had met trollenkoning Dotan was evenmin mogelijk. En dan had hij, Beau dus, met Thierry Baudet en Theo Hiddema ook nog eens dé gasten van de avond op zijn uit de kluiten gewassen driezitter zitten. Meteen de eerste uitzending al actueler dan tien weken Zomer met Art – da’s een goede binnenkomer.



Maar om nou te zeggen dat Beau van dit alles vleugels kreeg – nee. Hij oogde nerveus en een tikkeltje onzeker en zijn interviews liepen stroef. Bij Baudet en Hiddema wekte hij de indruk zich niet goed genoeg in het Forum-vuilnis ingegraven te hebben om een weerwoord te hebben op de wollige woordenbrij van de heren. Ook bij het item over wielrennen was hij slecht op zijn gemak. Over het promoten van de bijbehorende documentaire van Videoland (dus RTL) had ik sowieso twee keer nagedacht, gezien de kritiek op zijn voorgangers dat die zich te makkelijk voor het karretje van de eigen persdienst lieten spannen.



Tekst loopt door onder de foto.