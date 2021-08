Het raadspel is weer begonnen: Het Geluid terug op Qmusic

B&B vol liefde Gemiste hint zorgt voor hilariteit bij kijkers: ‘Massageo­lie, wat moet ik daarmee?’

30 juli Een ongemakkelijk gesprek tussen Bert en Romana heeft gisteravond voor hilariteit gezorgd bij kijkers van B&B vol liefde. Toen de twee samen waren overgebleven in de Franse bed and breakfast van Bert, informeerde Romana of hij misschien massageolie in huis had. Haar bedoeling lag voor de hand, maar Bert tastte voor het oog van 846.000 kijkers in het duister. ,,Wat moet ik daarmee doen dan?’’