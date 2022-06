Van Nieuwkerks quiz The Connection scoort. Maar moet hij daar nou wel zo blij mee zijn. Het panel is niet unaniem en er volgt een discussie waarvoor Angela de Jong en Mark den Blanken de messen hadden geslepen.



En verder: John de Mol gebruikt SBS 6 eigenlijk alleen als showreel en etalage voor internationale kopers van zijn tv-programma’s. ‘Het probleem van SBS 6 is dat er geen liefde in de programma’s zit!’ Dat is bijvoorbeeld te merken aan het programma Million dollar island, dat niet helemaal eerlijk is in de titel. Want waar was dat miljoen dan?



Ook is voorcliff een officieel woord geworden, u hoorde het als eerste in de AD Media Podcast. En er is unboxing met Angela de Jong (ze kreeg een panterpakket opgestuurd van niemand minder dan Patty Brard) en in het radiohoekje wordt er taaie kost besproken over FM-frequenties. Taai, maar wel van invloed op iedere radioluisteraar.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.