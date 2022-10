Het opruimen is begonnen: vrijwilligers halen bloemen voor de Queen weg uit Londense parken

Bruce Spring­steen duikt voor nieuw album in oude soullied­jes

Bruce Springsteen (73) komt in november met een nieuw album. The Boss duikt in oude soulliedjes van onder anderen The Commodores, Four Tops en The Temptations; hij heeft het materiaal niet zelf geschreven. Vanmiddag bracht hij de eerste single uit, Do I love you (indeed I do).

29 september