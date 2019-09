Het ongemak van Matthijs zegt meer over hem dan zijn salaris

Het was de dag die je wist dat zou komen. Die van de terugkeer van Sterren op het Doek en vooral deel 783 in de nationale discussie over het salaris van Matthijs. Nu vertelde hij dinsdagavond tegen presentator Özcan Akyol niet veel meer dan wat hij vorige week ook al zei aan tafel bij Eva Jinek, maar toch net genoeg voor een nieuw ronde van het NK drek werpen op sociale media. Want hoe haalt een mens het toch in zijn hoofd om te durven zeggen dat hij vindt dat hij een hoger salaris waard is dan een ander?