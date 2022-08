Het nieuwe album van Calvin Harris is de perfecte muzikale omlijsting van uw barbecue

Als het nieuwe album zo'n megahit bevat, dan zou het Stay with me moeten zijn, de net gelanceerde danstrack met opnieuw Williams, Justin Timberlake en Halsey. Dat lied zit net als de vorige single Potion (met Dua Lipa en Young Thug) ingebed in een reeks prettige, dansbare zomernummers. De enige dissonant is het overbodige intro van nog geen 40 seconden, een zeker in het streamingtijdperk onbegrijpelijk modeverschijnsel.