Het mysterie van Melania Trumps witte hoed

Temptation Alex gaat Ex on the Beach-avon­tuur aan

24 april Pijnlijke herinneringen, weer verliefd worden op je ex en slaande ruzies: het hoort er allemaal bij in Ex on the Beach Double Dutch. MTV kondigde vandaag aan dat het nieuwe seizoen 6 mei van start gaat en daar hoort natuurlijk ook een voorstelronde bij. Wij zetten de acht vrijgezellen op een rij, waaronder Alex Maas uit Breda.