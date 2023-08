‘Het Melkmeisje zeep of boter? Even naar het Rijks, Ranomi!’

Kandidaat

Kandidaten die bij de Wat Weet U van…vraag even geen idéé hebben en dan in het wildeweg wat gaan roepen, het zijn altijd bijzondere momenten. Begrijpelijk ook. Raden kan wat opleveren. Bij Ranomi Kromowidjojo helaas niet. Wat de oud-zwemkampioene wist van Het Melkmeisje? ‘Zeeland, zeep, is dat boter? Nederlands? Oer-Hollands? Reclame? Televisieserie? Een film?’ Was het de druk? De spotlights? Of wist zij -nota bene in het jaar van Vermeer- het écht niet? In dat laatste geval toch even een bezoekje brengen aan het Rijksmuseum.

Tom Kleijn kan zo’n verzetje ook wel gebruiken. De journalist was driemaal op rij dagwinnaar, leek met zijn vierde deelname op weg naar een topplek in de finaleweek, maar ‘vergat’ toen om even vier seconden te wachten om onder de 30 seconden van tegenstander Hidde ‘Koekjesmonster’ de Brabander te duiken. Vier seconden, het is even je neus snuiten of een slokje water nemen. ‘Tactisch niet zo handig’ deponeerde presentator Philip Freriks alvast een scheutje zout in de aanstaande wond van Tom. Nu mocht Hidde die twee steekwoorden geven over de film Flodder. En ja, die had Tom óók wel geweten. Benieuwd of hij na zijn exit nou wilde wegkruipen in een hoekje of de studio juist in elkaar wilde rammen…

Volledig scherm Mediaverslaggevers Hanneke van Houwelingen en Dennis Jansen kijken elke week terug in de rubriek De Slimste Blik. © AD

Galerij

Daar waren ze weer, de acht plaatjes met dezelfde link. We zagen dierentongen, spreuken met een kleur erin, hulpmiddelen voor oudere mensen en voor Nandi van Beurden: uitgebeelde woorden met ‘pot’ erin. De musicalster zat goed met Potlood, pottenbakken, Harry Potter, potvis, potpourri, Potsdam, Pol Pot. Alleen dat vermaledijde plaatje met het gebroken glas... ‘Potverdorie, dat glas is stuk”, probeerde ze. De jury was onverbiddelijk. Het bleek, zoals Tom Kleijn antwoordde, ‘Kapot’.

Maartens momentje

Ineens was daar het nieuws over dé transfer. Alsof het over Messi of Ronaldo ging. KRO-NCRV had Herman van der Zandt ingelijfd. Dus draaiden de grote motoren van de media. Ging Philip Freriks ermee stoppen? En Maarten van Rossem dan? Ook ik - je bent mediaverslaggever of niet- belde. Met Philip Freriks. De presentator reageerde verrast. Herman van der Zandt de gedroomde opvolger? Nou, hij was niet van plan te stoppen. En Maarten evenmin, zo liet hij optekenen in zijn podcast. ,,Ik heb persoonlijk de ambitie om door te gaan tot ik honderd ben”, zei Maarten en hij wees -als voorbeeld- op de vieve Henry Kissinger (100). Vorig jaar zat ik aan het diner met de heren Philip en Maarten voor een interview. Daar, achter hun steak tartare, oesters en sliptong, verbonden zij hun lot aan elkaar. Neemt de een afscheid, dan stopt ook de ander. Ze zijn allebei 79. Ik kan ze niet missen, de manier van spreken, het droge commentaar en het aangeven van Philip en de verhalen van Maarten die vertelt over zijn tranen bij Schubert, de vulkaan onder Yellowstone en zijn juffrouw Admiraal. O ja, en hij onthulde een fervent anti-klusser te zijn. Man naar mijn hart. Ook ik háát klussen. Graag nog twintig jaar Philip & Maarten.

