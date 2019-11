Het lot van Temptation Island? ‘Wil Peter van der Vorst een veredelde hoerenkast runnen?’

,,Een heel genre wordt op één hoop gegooid, maar De Villa en Temptation Island zijn niet met elkaar te vergelijken. Het doel van de makers is wel hetzelfde: scoren!



Als jij ziet dat iemand niet zo’n sterke persoonlijkheid heeft - dus als iemand een beetje labiel is - dan vind ik dat je als maker verantwoordelijkheid moet nemen: ‘We gaan met jou geen televisie maken’. Je moet een schifting maken tussen mensen. Neem VIP-deelnemer Thomas Cox, die overal loopt te roepen dat het doorgestoken kaart is. Hij maakt er misbruik van. Hij gaat gewoon voor de fame op korte termijn. De kandidatenselectie van de makers is nu heel pover en ze willen daarmee spraakmakende televisie maken, ten koste van alles. Dat is wat je de afgelopen seizoenen van Temptation Island ziet gebeuren. Iedere randfiguur kan op tv komen en daar keert het publiek zich tegen.



Het is goed dat Peter van der Vorst onderzoek doet. Als de selectie aan de voorkant beter wordt, kan een programma als Temptation Island voortbestaan. Het programma leeft enorm onder jongeren. Het zou een domme zet zijn om ermee te stoppen.’’