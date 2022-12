Het lijkt wel alsof Catherine zichzelf en haar kledingstijl opnieuw heeft uitgevonden

Kirstie Alley: van iconisch in Look Who's Talking tot de verrukke­lij­ke bitch in Drop Dead Gorgeous

Ze genoot misschien niet de status van een Meryl Streep, maar de maandag op 71-jarige leeftijd overleden Kirstie Alley veroverde de harten van veel kijkers met even energieke als kwetsbare rollen in onder meer Look Who’s Talking en Cheers. Sterrollen van een ondergewaardeerde actrice.

6 december