Het Klokhuis en Dieuwertje Blok winnen Zapp Awards

Sam Smith uitgeschol­den op straat vanwege co­ming-out: ‘Spuugde zelfs iemand naar me’

Sam Smith wordt in zijn thuisland regelmatig negatief op straat aangesproken omdat hen non-binair is. Sinds de Britse zanger in 2019 uit de kast kwam wordt hen meer uitgescholden dan ooit, vertelt Smith in een interview met Zane Lowe voor Apple Music.

26 januari