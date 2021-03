Het jongetje dat van zijn vader een jaar in een hondenhok moest slapen, is eindelijk gezien en gehoord

Het was de timing. Op de dag dat het hele land zich kwaad maakte om twee verknipte ‘sterren’ die een kind van 12 vernederden op internet, gaven vier van ‘de kinderen van Ruinerwold’ in een gelijknamige documentaireserie op NPO 1 een inkijkje in wat je met recht een gruweljeugd kunt noemen. Onvergelijkbare zaken, ik weet het, en toch spelen de gebeurtenissen van zo’n dag mee in je hoofd tijdens het kijken, of je nou wilt of niet.