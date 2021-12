Het is het allemaal net niet bij Dionne Stax

Het is niet voor het eerst dat een programma van presentator wisselt en daarmee zijn magie verliest. Denk aan Memories, waar de te oude Anita Witzier het veld moest ruimen ten faveure van de jonge en wilde Katja Schuurman. Ging elk gesprek met twee elkaar uit het oog verloren geliefden ineens over platte seks - tja, die had toch niet helemaal begrepen waar het in dat programma om draaide en was meer met haar eigen hobby’s bezig.