Het is gelukt! Trijntje past na 23 jaar weer in knalrode Arena-japon

De metamorfose van Trijntje Oosterhuis is al een tijdje aan de gang en eind vorig jaar onthulde ze hoeveel ze op dat moment was afgevallen: 24 kilo. Momenteel is ze nog een onbekend aantal kilo's lichter. In juni vorig jaar vertelde de zangeres al dat ze flink wat kilo’s aan het verliezen was was door middel van zogeheten Alizonne-therapie. Dat was hard nodig, stelde ze in glossy Beau Monde. Met vier kinderen thuis, van wie ze van drie de biologische moeder is, mocht haar lijf wel weer wat fitter. ,,Ik ben geen geboren slanke den, dus ik moest er veel voor doen.’'

De therapie is een combinatie van een dieet, sport en behandelingen. Zo wordt het onderhuidse vetweefsel aangepakt met ultrasonore trillingen en radiofrequentie. Ook kreeg Trijntje bindweefselmassages om de doorbloeding van de huid en de afvoer van vloeistof en vetten te stimuleren. Volgens de kliniek, die ook andere BN’ers behandelt, verlies je zo vetweefsel op de plaatsen waar het het meest stoort.

Hoeveel de zangeres exact is afgevallen, is onbekend. Wel dat Oosterhuisde afgelopen jaren optrad met vooral camouflerende podiumkledij die met name haar heupen verborg. Trijntje kreeg op sociale media regelmatig negatieve reacties over haar ‘brede’ looks, maar zelf heeft ze er vrijwel nooit iets over willen zeggen. Hooguit, toen een journalist haar ietwat brutaal confronteerde met haar uiterlijk: ,,Dat doet er niet echt toe volgens mij. Je moet gewoon lekker in je vel zitten en fit zijn. Het is zoals het is en daar gaat het om.’' Wanneer Oosterhuis met de behandelingen is begonnen, is onduidelijk.

Terugblikken

Voor Trijntje is het aanstaande optreden, in onder meer de nauw aansluitende robe die ze droeg tijdens het zingen van de ballade De Zee, een moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. ,,Ik vind het altijd zo raar om te zeggen je viert een jubileum, dat is natuurlijk waar, maar ik voel dat het allemaal nog in beweging is. Dat het beste misschien nog wel moet komen”, zegt de zangeres.

Trijntje is bezig met haar nieuwe album Dit is voor mij, dat uitkomt op 24 mei. Ze beschrijft haar plaat als ‘een combinatie van muziek van de grote namen waar wij het allemaal van geleerd hebben zoals Stevie Wonder, Michael Jackson en Earth Wind and Fire door de ogen van schrijvers en muzikanten van nu’. Trijntje is dan ook vol lof over Jett Rebel, die haar album produceert. Ook al is hij van een andere generatie, alle muziek waar Trijntje heel erg van houdt, heeft hij verwantschap mee.

De zangeres vertelt dat ze het het spannend vond om zelf liedjes te schrijven. Ze heeft daarom hulp ingeroepen jonge schrijvers. Zo werkt ze samen met Freddy van de Jeugd van Tegenwoordig en songwriter Linde Schöne. Trijntje noemt het bizar dat Linde ongeveer net zo oud is als dat Trijntje in het vak zit. ,,En toch hebben wij thema's weten aan te raken die wij allebei voelen maar dan vanuit een ander perspectief.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Trijntje in 1996 © PR

Graadmeter

Als voorbeeld geeft Trijntje de single Dit is voor mij, die ze heeft geschreven met Linde Schöne. Het lied van haar gelijknamige album dat Trijntje zaterdagavond gaat opvoeren heeft als thema ‘het leven vieren met jezelf als de grootste graadmeter’. ,,Niet het fuck you naar de wereld van nu is het me-time, maar gewoon, weet je, alles waar je doorheen gaat, het is wat het is. Maar je hebt ook gewoon altijd de gelegenheid om te zeggen ik vier het leven en nu is het mijn tijd. En iedereen herkent zich daarin. Of je nou net moeder bent geworden of net uit huis gaat.”

Trijntje noemt haar hele album een soort bloemlezing van thema's die heel herkenbaar zijn. Ze wilde altijd al een Nederlandstalig album maken. ,,Alles wat je meemaakt voor het eerst in je leven, voel je in je eigen taal. Alle fases waar mensen doorheen gaan, of dat nou de geboorte van je kinderen is of grote liefde of liefdesverdriet, of overlijden, whatever it is, dat voel je als eerste in je eigen taal.”

Zo heeft Trijntje met Diggy Dex het lied Als ik je laat gaan geschreven. Dat gaat over hoe het voelt om kinderen op deze wereld te zetten. ,,Over dat je toch vooral heel veel zelfvertrouwen wilt meegeven, dat ze fouten durven te maken, want dat is de enige manier om te groeien en om zelf je eigen plek en identiteit te vinden in het leven. Dat deel van je opvoeding zwaar vertegenwoordigen, is misschien wel het belangrijkste. Gelukkig deelde hij die mening.”

Scheiding

Ook heeft Trijntje geschreven over hoe het is om jezelf kwijt te raken. Dat overkwam haar toen ze in een scheiding terecht kwam. ,,De grond zakt onder je voeten vandaan, je gezin is ineens uiteen gespat, en daar sta je dan als zangeres, is het dat me allemaal nog wel waard? Dat je alles helemaal moet herijken. Iedereen zal kunnen beamen dat dat gewoon gebeurt als je zoiets meemaakt.”

In het najaar gaat Trijntje op clubtoer en geeft in totaal acht shows. Dat doet ze met een nieuwe band waarvan haar man Alvin Lewis de bandleider is. ,,Het is voor het eerst dat we dat samen gaan doen, dus daar heb ik ook heel veel zin in.” Trijntje spreekt van een frisse sound tijdens haar clubtoer. Haar man heeft allemaal hele jonge bandleden geauditeerd die nog nooit eerder met Trijntje hebben opgetreden. ,,Er komen echt gasten van 20, op drums. Allemaal jonge kids, echt super leuk!”

De tour staat in het teken van haar nieuwe album, maar ze gaat ook haar oude hits spelen. ,,Het nieuwe album is een frisse start, ik voel altijd dat iets nieuws je weer vitale energie geeft en dat is wat ik vooral vier. Maar ja, die andere 25 jaar horen er natuurlijk bij. Dus het is een heel leuk jaar waarin je dat allemaal insluit.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 7 Feb 2019 om 3:20 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 13 Mar 2019 om 3:13 PDT