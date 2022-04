Het gekonkel kan beginnen: deze BN’ers zijn uitgeroepen tot de Verraders

Spoiler alertLiegen, bedriegen en veel gekonkel: het tweede seizoen van het psychologische tv-spel De Verraders is vanavond van start gaan. Presentator Tijl Beckand koos in de openingsaflevering direct drie verraders uit. Wie dat zijn, lees je verderop. Let op: dit artikel bevat spoilers .

De spanning was vanavond om te snijden aan de ronde tafel van kasteel Erenstein. Welke drie bekende Nederlanders zouden een hand van Beckand op hun schouder voelen en worden uitgeroepen tot verraders? Alle achttien deelnemers schoven, zichtbaar zenuwachtig, aan tafel aan. Aan het bevel - ogen dicht allemaal - gaven ze een voor een braaf gehoor. Toen kon het spel beginnen.

De eerste die werd verkozen: Ortál Vriend. De Flikken Rotterdam-actrice kon het nauwelijks bevatten. ,,Fucking spannend. Echt te gek.” Op naar de volgende, en Esmee van Kampen riep het al in de trein onderweg naar het kasteel: ,,Stefano moeten we voor oppassen.” Haar onderbuikgevoel bleek juist, want de cabaretier werd er door Beckand inderdaad uitgepikt als verrader. Keizers zag het helemaal zitten, ondanks zijn zenuwen., ,,Yes, yes yes, ik ben een verrader. Ondertussen begint m’n hart ongelooflijk in m’n keel te kloppen. Ik voel gewoon dat m’n hele jas aan het bewegen is, ik denk: iedereen gaat dit doorkrijgen.”

Dan het laatste rondje van Beckand, die niet leek te twijfelen: hij legde zijn hand op de schouder van Jamie Westland. De drummer van Di-rect gaf geen kick, maar vanbinnen ging er van alles door hem heen. ,,Dan voel je dus soort van iets heftigs, maar ook weer niet. Yes, ik ben een verrader”, luidden zijn woorden.

Even mocht het drietal hun ogen openen, om te zien met wie ze onder een hoedje moesten spelen. Er werden tevreden blikken uitgewisseld. ,,Ik denk dat dit wel een goed drietal is, dat denk ik echt”, reageerde Westland. En daarmee was het feest uit, want de andere deelnemers mochten hun ogen ook weer openen. Tijd voor de verraders om in hun rol te kruipen.

Al direct wist Irene Moors niet waar ze het moest zoeken. ,,Iedereen kan verdacht zijn. Maar iedereen vindt jou ook verdacht.” Dat gold ook voor de andere kandidaten. Al kon Sylvia Geersen zich niet voorstellen dat Keizers een van de verraders zou zijn.

Ze moest eens weten.

Succes

De Verraders bleek in 2021 een enorm succes. Wekelijks kende het programma, met uitgesteld kijken, gemiddeld ruim twee miljoen kijkers. Onder leiding van presentator Tijl Beckand streden achttien BN’ers met elkaar om een zilverschat. Op en rond kasteel Erenstein in Limburg waren er drie verraders die de buit voor zichzelf wilden houden. Uiteindelijk gingen verrader Samantha Steenwijk en getrouwe Chatilla van Grinsven er met de zilverschat vandoor. Onmiddellijk had het buitenland interesse: het format is inmiddels verkocht aan onder andere Amerika, Engeland, Scandinavië, Australië en België.

In dit nieuwe seizoen zijn de spelregels overigens iets anders en kan de winst niet meer gedeeld worden tussen verraders én getrouwen, wel tussen getrouwen of tussen verraders onderling.

