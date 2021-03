Het geheim van de Meilandjes? ‘Het klopt gewoon allemaal’

Gisteravond ging het vijfde seizoen van Chateau Meiland van start. De seizoensopener, waarin de familie met koeien knuffelde, was meteen goed voor bijna 1,7 miljoen kijkers. Daarmee werd het oude kijkcijferrecord van 1,6 miljoen toeschouwers verbroken. De Meilandjes bezorgen SBS 6 sowieso keer op keer topscores, want de realityserie trekt steevast meer dan 1 miljoen kijkers.



Volgens televisiedeskundige Bert van der Veert heeft het programma zijn succes onder meer te danken aan de voorspelbaarheid. ,,Je weet wat je krijgt, het blijft een soort reality-comedyserie”, legt hij aan deze site uit. ,,Het stelt niet teleur. Dat scheve nekkie van Martien, die relativerende blik van zijn vrouw Erica; het klopt gewoon allemaal.”

Quote Die mensen hebben een soort rare mix gecreëerd van authentici­teit en een soort typetjes die ze zijn geworden Angela de Jong

Bovendien speelt de huidige tijd ook een rol, denkt Van der Veer. ,,Er is veel ellende op de televisie. En dan hebben we nog de avondklok. Na negen uur kunnen we nergens meer heen.” Dat en de coronacrisis zelf zorgen er volgens Van der Veer voor dat we massaal meer televisiekijken.



Of de volgende aflevering van Chateau Meiland weer een record zal verbreken, is nog de vraag. ,,Maar ze blijven echt wel rond de 1,5 miljoen kijkers hangen, hoor”, voorspelt Van der Veer.

Volledig scherm Martien knuffelt met koeien. © SBS

Ontwapenend

Tv-columniste Angela de Jong sluit zich aan bij Van der Veer. De avondklok speelt volgens haar zeker een rol in de hoge kijkcijfers, maar de Meilandjes hebben hun succes ook vooral aan zichzelf te danken. ,,Na vier seizoenen zou je denken: we hebben alles wel gezien. En toch is dat niet zo. Sorry, maar ik heb gisteravond tranen met tuiten gelachen. Dat die mensen gaan koeknuffelen, hoe gescript wil je het hebben? Het was echt een van de meest hilarische dingen die ik heb gezien de afgelopen tijd.”

Quote Dat die mensen gaan koeknuffe­len, hoe gescript wil je het hebben? Angela de Jong

De Jong vindt het knap dat de Meilandjes voor de camera zichzelf blijven - ‘ze zijn volstrekt schaamteloos’ - en tegelijkertijd nog steeds voldoen aan de typetjes die de kijker wil zien. ,,Die mensen hebben een soort rare mix gecreëerd van authenticiteit en een soort typetjes die ze zijn geworden. Het is Geer en Goor in hun beste dagen.”



De scheldtirades en fikse discussies die soms voorbijkomen laten ook iets herkenbaars zien. ,,Je kijkt naar een gezin dat redelijk disfunctioneel is, maar tóch zoeken ze elkaar ook altijd weer op. Ze maken van hun hart geen moordkuil”, aldus De Jong.



De concurrentie op de buis was gisteravond overigens groot. Toch trok Chateau Meiland de meeste kijkers. ,,Je had Radar, de documentaire Het zaad van Karbaat en tóch stemmen zoveel mensen af op de Meilandjes. Het is allemaal geen hogere wiskunde”, concludeert De Jong. ,,De Meilandjes zijn beter voor je humeur dan een pilletje Prozac.”

