‘Het gaat pas echt mis, als GTST kwalitatief te goed wordt’

In het fictieve Meerdijk was de tijd van onbezorgdheid al even voorbij. Ja, een deel van de fans ziet GTST tegenwoordig via het platform Videoland, maar dan nog: het aantal kijkers (voor het traditioneel tv-kijken ooit steevast meer dan een miljoen, tegenwoordig zo’n 700 à 800.000) slonk, aldus televisiedirecteur Peter van der Vorst van RTL. Hij beloofde eerder al ‘minder wijntjes en meer broodjes kaas’. Gisteren kreeg de pers in en rond de studio’s van Endemol Shine eindelijk een beter beeld van dat GTST 2.0.



,,Je zou kunnen zeggen dat we teruggaan naar de kern’’, stelt producent Rohan Gottschalk, jarenlang een van de hoofdschrijvers van de bijna 30 jaar oude serie. ,,Het werd een beetje een glamoursoap en dat past niet meer bij deze tijd. De kijker, die meer behoefte heeft aan herkenbaarheid, heeft zich een beetje van ons vervreemd.’’



En dus volgen we vanaf 30 december (op Videoland al een week eerder) de familie Verduyn. Met (de terugkeer van) acteur Cas Jansen als Julian, zijn vrouw Saskia (Tamara Brinkman), drie pubers, opa Henk in de gedaante van Johnny Kraaijkamp jr. én het hondje Dolly. Die laatste is – vertelt hij trots - een vondst van Van der Vorst zelf, sinds kort eigenaar van een viervoeter met de naam Molly.