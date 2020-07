‘Het fenomeen beledigd zijn, vind ik een vrij zinloze bezigheid’

De Humorpolitie, zo luidt de voorlopige werktitel van het tv-format dat Dennis van de Ven samen met een producent afgelopen week naar onder meer de NPO stuurde. Het satirische programma vindt plaats in de rechtbank waar een recent in de media gemaakte en verkeerd gevallen grap – door een komiek of door pakweg een Johan Derksen – ter discussie staat. Stand-upcomedians staan de verdachten bij. De rechter moet uiteindelijk bepalen of de bewuste opmerking door de beugel kan of dat een taakstraf moet worden uitgedeeld: grappen maken in het plantsoen.